تدابير سير غدا في محلة المهجر الصحي امام محطة صبح طرابلس لتعبيد الطريق

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدةبتعبيد الطريق في محلة المهجر الصحي امام محطة صبح- طرابلس،وذلكيوم الثلاثاء6/8/2019اعتباراً من الساعة7.00 لحين الانتهاء عند الساعة 17.00 وستؤدّي هذه الأشغال إلى تحويل السير القادم من المرفأ باتجاه سوق الخضار الجديد، تحويل السير القادم من بيروت باتجاه الجسر الجديد إلى عكار وتحويل السير القادم من عكار باتجاه مدرسة العزم وطريق المئتين".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم،والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان،تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام".
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