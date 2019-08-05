تدابير سير غدا في محلة المهجر الصحي امام محطة صبح طرابلس لتعبيد الطريق

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدةبتعبيد الطريق في محلة المهجر الصحي امام محطة صبح- طرابلس،وذلكيوم الثلاثاء6/8/2019اعتباراً من الساعة7.00 لحين الانتهاء عند الساعة 17.00 وستؤدّي هذه الأشغال إلى تحويل السير القادم من المرفأ باتجاه سوق الخضار الجديد، تحويل السير القادم من ​بيروت​ باتجاه الجسر الجديد إلى عكار وتحويل السير القادم من عكار باتجاه ​مدرسة العزم​ وطريق المئتين".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم،والتقيّد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان،تسهيلاً ل​حركة المرور​، ومنعاً للإزدحام".