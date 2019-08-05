فصيلة درك مشمش لاحقت الدرجات المخالفة في القموعة

لاحق عناصر من فصيلة درك مشمش في ​القموعة​ الدراجات النارية المخالفة، وجالت الدوريات على المنتزهات التي تؤجر هذه الدراجات للتثبت من اوراقها وعدم مخالفتها للقانون.

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