بوتين: من الضروري استئناف المفاوضات مع واشنطن لضمان الأمن الاستراتيجي والاستقرار

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "​موسكو​ ستضطر إلى بدء تطوير ​صواريخ​ قصيرة ومتوسطة المدى بكامل طاقتها فور تأكدها من أن ​واشنطن​ أكملت تطوير صوارخ كهذه وشرعت في تصنيعها"، مشيراً إلى أن "روسيا ستكون "مجبرة" على تطوير صواريخ جديدة في حال فعلت الولايات المتحدة ذلك، بعد انسحاب واشنطن من اتفاق للاسلحة النووية الأسبوع الماضي".

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