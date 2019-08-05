الجيش السوري يعلن أنه سيستأنف عملياته القتالية في إدلب

أعلن ​الجيش السوري​ أنه سيستأنف عملياته القتالية في ​محافظة إدلب​ التي تشهد ومحيطها وقفاً ل​إطلاق النار​ لليوم الرابع على التوالي، بعد ​إعلان دمشق​ موافقتها على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينص على إقامة ​منطقة منزوعة السلاح​.

واتهمت ​قيادة الجيش​، في بيان، "المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من ​تركيا​" بأنها "رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة" معلنة بأن "الجيش و​القوات المسلحة​ ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها، وسترد على اعتداءاتها".