ترمب يوجه خطابًا إلى الأمة

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واشنطن: يوجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين خطابا إلى الأمة في أعقاب عمليتي إطلاق نار أوقعتا 29 قتيلا ما أدى إلى ارتفاع الأصوات التي تعتبر تصريحاته جزءا من المشكلة.

وأعلن البيت الابيض ان ترمب سيلقي خطابه عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ).

ويأتي ذلك بعد مقتل 20 شخصا في أحد متاجر وولمارت في إل باسو بولاية تكساس صباح السبت، و9 آخرين أمام حانة في حي يعج بالملاهي الليلية في دايتون بولاية أوهايو بعد 13 ساعة على الحادثة الأولى.

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وكان ترمب أكد الاحد انه "لا مكان للكراهية في بلدنا" لكنه عزا أعمال العنف أيضا إلى مشاكل أمراض عقلية.

وقال "هؤلاء أشخاص مصابون بأمراض عقلية خطيرة جدا"، علما بأن الشرطة لم تؤكد بعد ذلك الاحتمال. وقال "يجب لهذا الأمر أن يتوقف. إنّه مستمرّ منذ سنوات.. وسنوات في بلدنا".

إضافة إلى القتلى، جرح 26 شخصا في تكساس و27 في أوهايو، حيث قتل مطلق النار في غضون 30 ثانية برصاص الشرطة التي كانت تقوم بدورية في منطقة مجاورة.