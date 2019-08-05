محافظ المنيا يكرم موظفين اجتازا برنامج إعداد القادة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

كرم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، كلًا من سعيد محمد أحمد نائب رئيس مركز بنى مزار، وشعبان محمد عشري مدير المركز التكنولوجي بالعدوة، لاجتازهما برنامج إعداد القادة الخاص بتأهيل الصف الثاني من القيادات في المحليات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، واللواء حمدي أبو شناف مساعد مدير أمن المنيا.

وقال المحافظ، إن برنامج إعداد قيادات الصف الثاني، يعد خطوة للأمام لتطوير المنظومة الحكومية واختيار القيادات والكوادر المناسبة لتطوير الدولة، والنهوض الإداري بها.

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كما وجّه المحافظ، بضرورة تدريب كوادر جديدة في المحافظة، ونقل الخبرات التي حصلوا عليها إلى قيادات جديدة.

وناقش المجلس، عددًا من البنود والتوجيهات، كأعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم (64) لسنة 2019 الخاصة بتحديد العقارات التي تحتاج لتشطيب واجهاتها الخارجية.

وبحث المجلس، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1440، بالإضافة لكتاب الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والمتضمن متابعة تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2018/2019 وبيان اعتمادات الخطة والاستهداف الجغرافى للعام المالى 2019/2020.