تعرف على مواعيد قطع المياه عن مدينة قها بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة قها، غداً الثلاثاء، لمدة 3 ساعات، ابتداء من الثالثة وحتى الخامسة مساءً، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وطالبت الشركة في بيانها الصادر اليوم الإثنين، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.