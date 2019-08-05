تعرف على مواعيد قطع المياه عن مدينة قها بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة قها، غداً الثلاثاء، لمدة 3 ساعات، ابتداء من الثالثة وحتى الخامسة مساءً، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.
وطالبت الشركة في بيانها الصادر اليوم الإثنين، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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