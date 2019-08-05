بالأسماء..حركة تنقلات رؤساء مدن ومراكز كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، القرار رقم 14602 لسنة 2019، بإجراء حركة تنقلات بين رؤوساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وشملت الحركة تكليف اللواء شعبان محمد مبروك، لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، نقلا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والمهندسة عايدة عطية عباس ماضي، لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، نقلا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.

والمحاسب فادي عبد الفضيل شميس، لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، نقلا من مدينة مصيف بلطيم، والمهندس طلعت عبد القادر عبد الوهاب عبدالله، لرئاسة مركز ومدينة الحامول، نقلا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، واللواء علي عبد القادر محمد صلاح، لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، نقلا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم.

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وكذا تم تعيين هاني محمد يوسف أحمد، لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، نقلا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، ومحمد أحمد محجوب، لرئاسة مدينة مصيف بلطيم، نقلا من الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس.

وتكليف راشد السيد بيومي شرف الدين، نائب رئيس الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة مطوبس، رئيسا الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، واستفتاح علي إسماعيل أبوإبراهيم، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، رئيسا لمركز ومدينة مطوبس، ونصر عبد الهادي عبد الله نصر، لرئاسة الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس.

وشمل قرار محافظ كفر الشيخ، الإبقاء على اللواء خالد حسن مرسي، لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وعلي إبراهيم أحمد سلامة، لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وهاني إبراهيم الصنفاوي، لرئاسة الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي.

وتضمن القرار إنهاء تكليف عبد المحسن أنور الأودن، من العمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وعودته إلى جهة عمله الأصلية بالشباب والرياضة، بناء على طلبه.