المركزي يعتزم إطلاقه في أكتوبر.. 4 أسئلة عن مؤشر الفائدة الجديد "CONIA"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، أنه سيطلق الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا CONIA" في أكتوبر المقبل، وهو المؤشر الذي يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في القاهرة.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تطوير الحد المعياري الجديد عبر مجموعة العمل بسوق المال المصري (Money Market Contact Group)، والتي تضم البنك المركزي، وبنوك تجارية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف البنك أن الحد المعياري الجديد سيدعم عملية تطوير وإتاحة مجموعة أوسع من المنتجات المالية للمشاركين في القطاع المالي، وتحسين سوق النقد والمشتقات.

وفيما يلي بعض الأسئلة الرئيسية وإجاباتها حول الحد المعياري الجديد، بحسب ما جاء في بيان البنك المركزي.

- لماذا تم إطلاق اسم "CONIA" على الحد المعياري الجديد؟

تم إطلاق اسم "CONIA" على الحد المعياري الجديد، اختصاراً لجملة "Cairo Overnight Interbank Average Benchmark"، وهو تطوير لمتوسط سعر الفائدة لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة في سوق الإنتربنك.

- ما هو تأثير "CONIA" على أسواق النقد والمال؟

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يعتبر الحد المعياري الجديد علامة فارقة وهامة لدعم تنفيذ إصلاحات سوق النقد والمشتقات، حيث قال أكسيل فان ندرفين، أمين صندوق بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن الحد المعيارى الجديد يشارك بصورة هامة للغاية في تطوير أسواق المال المصرية".

وأشار أكسيل فان ندرفين إلى أنه تم بالفعل استخدام حدود معيارية مماثلة لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وذلك لعملات رئيسية في أسواق نقدية أخرى.

- هل سيتم تغيير أي شيء في إطار السياسة النقدية؟

لا، ليس هناك أي تغيير في إطار السياسة النقدية على الإطلاق، وإنما إطلاق "CONIA" من شأنه أن يعزز من قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بكفاءة أعلى.

كما أن ما تم اليوم هو لدعم وتنفيذ إصلاحات سوق النقد والمشتقات أسوة بالتطورات والمتغيرات الراهنة في هياكل التسعير في الأسواق العالمية مثل الليبور، واليورايبور، تمهيدا للتخارج منها.

ويتم حاليا بالفعل استحداث والبدء في استخدام حدود معيارية مماثلة لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر كبدائل للايبور واليورايبور، وأيضاً لعملات رئيسية في أسواق نقدية أخرى بدون أي تغير في إطار السياسة النقدية.

- كيف يتم احتساب "CONIA"، ومتى سيتم نشرها؟

يتم احتساب الحد المعياري الجديد عن طريق متوسط الحجم المرجح لسعر الفائدة لليلة الواحدة من واقع التعاملات الفعلية بين البنوك في سوق الإنتربنك في القاهرة بعد استبعاد أكبر وأقل 15% من القيم الخارجة، وسيتم نشره بصفة يومية ابتداء من أكتوبر 2019.