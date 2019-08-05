محافظ القليوبية يتفقد أعمال المرحلة الأولى بممشى بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، آخر تطورات المرحلة الأولى من أعمال الممشى النيلي بمدينة بنها، بطول ٤٠٠ متر، والمنتظر افتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للقليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة.

حضر الاجتماع اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طلعت سلطان مستشار المحافظ للشؤون الهندسية، وعلي أمام نائب ورئيس مجلس مدينة بنها.

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وأعطى المحافظ تعليماته بخصوص عمل دورات مياه رجالي ونسائي، كما طلب من المهندسين عمل باكيات في مدخل الممشى لخلق فرص عمل للشباب، وتوفير متطلبات المواطنين من طعام وشراب.

ووجه المحافظ باستكمال باقي الأعمال وإزالة المعوقات أمام تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة.

كما ناقش المحافظ ضرورة إظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا للجميع.