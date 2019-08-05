​رئيس قطاع المعاهد: 35 ألف طعن على نتيجة الشهادة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن إجمالى عدد الطعون على الشهادة الثانوية وصل إلى (٣٥٨٣٥)، منذ فتح باب الطعون في الـ17 من يوليو الماضي وحتى الآن.
وأضاف خليل في تصريحات له الاثنين، أن الطلاب تعرفوا على (٢٧١٨٨) ورقة، وتم تصحيح 26 ألف ورقة وما زال التصحيح جاريًا، ولاتزال الإدارات التعليمية وعددها (198) مقرًا تستقبل الطلاب الراغبين في عملية الطعون.
ومن المقرر أن تنتهي الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنهاية أغسطس الجاري.
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