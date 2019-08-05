مصر/ مصرع 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين والسلطات تعلن سبب "الإنفجار المميت" بالقاهرة

وكالات- ذكرت وزارة الصحة المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الإثنين 5 أوت 2019، أن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرين في إنفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته على فيسبوك: «هناك 3 إلى 4 حالات حرجة موجودون بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم» .

وقال مصدر أمني «أثناء سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى لانفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص» .

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وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق «أمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث» .