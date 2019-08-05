الرئيس الأمريكي يهاجم الصين ويتهمها بالتلاعب باليوان

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإجراء الذي اتخذته الصين الاثنين بشأن عملتها إذ سمحت بكين لليون بالتراجع إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، واصفا ذلك بأنه "انتهاك كبير". وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "خفضت الصين سعر عملتها إلى مستوى تاريخي متدن تقريبا. هذا Advertisements يسمى "تلاعبا بالعملة". هل تسمعونني يا مجلس الاحتياطي الاتحادي؟ هذا انتهاك كبير سيضعف الصين بصورة كبيرة بمرور الوقت!". يسمى "تلاعبا بالعملة". هل تسمعونني يا مجلس الاحتياطي الاتحادي؟ هذا انتهاك كبير سيضعف الصين بصورة كبيرة بمرور الوقت!". من جهتها رفضت الصين الاتهامات بالتلاعب بعملتها، وقال محافظ بنك الشعب الصيني يي قانغ إن بكين لن تستغل عملتها كأداة للتعامل مع اضطرابات خارجية مثل النزاعات التجارية. بكين لن تستغل عملتها كأداة للتعامل مع اضطرابات خارجية مثل النزاعات التجارية. وأضاف أن سعر صرف اليوان عند مستوى مناسب حاليا يتماشى مع العوامل الاقتصادية الأساسية والعرض والطلب في السوق. وكانت العملة الصينية قد انخفضت اليوم إلى 7.1137 يوان للدولار، وجاء ذلك بعد أيام من إعلان ترامب، أنه سيفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

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