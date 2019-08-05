أكثر من نصف الإسرائيليين يعارضون تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو

قال استطلاع رأي لموقع "والا" الإسرائيلي أن 52% من الإسرائيليين لا يؤيدون حكومة الليكود برئاسة نتنياهو، بينما عبر 34٪ فقط عن تأييدهم لذلك، خلال الفترة اbنتخابية

الحالية.

وتبين من الاستطلاع أن فكرة تشكيل حكومة وحدة بقيادة نتنياهو تثير معارضة أكبر بين الناخبين اليساريين أكثر من الناخبين

اليمينيين.و 55٪ من ناخبي يسار الوسط يعارضون الفكرة، مقارنة بـ 48٪ من ناخبي الجانب اليميني ، و 37٪ فقط من الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم يمينيون و 38٪ ممن يعرّفون أنفسهم بأنهم يسارون يؤيدونه.