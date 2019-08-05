ألمانيا: لا نفكر بالمشاركة في مهمة تقودها واشنطن بمضيق هرمز

أعلنت ألمانيا عدم وجود نية لديها في الوقت الراهن، للمشاركة في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة، في مضيق هرمز.
وقالت "أولريكه ديمر" المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، فيمؤتمر صحفي اليوم: "لا تفكر المستشارة ميركل في المشاركة، في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوضع الراهن والوقت الحالي. الكل في الحكومة الألمانية متفق على هذا الرأي".
وكانت السفارة الأمريكية في برلين قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام مع فرنسا وبريطانيا إلى مهمة لحماية الملاحة عبر المضيق و"التصدي للعدوان الإيراني".
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