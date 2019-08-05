انفجارات متتالية في وحدة عسكرية بإقليم روسي

أصيب 4 أشخاص بجروح وحروق، إثر وقوع عدة انفجارات واندلع حريق، داخل وحدة عسكرية في منطقة أتشينسكي، بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا.، وفقا لما أعلنته

مصادر طبية روسية.

وقال مصدر في مديرية الطوارئ المحلية، إن قيادات كل المؤسسات ذات العلاقة، توجهت إلى مكان

الحادث.

وتفيد المعلومات الأولية المتوفرة، بأن انفجار قذيفة، تسبب باندلاع حريق في مستودع للذخيرة.

من جانبها، دعت إدارة مدينة أتشينسكي السكان إلى التزام الهدوء، وعدم الاقتراب من الوحدة العسكرية رقم 74008، حيث وقع الحادث.