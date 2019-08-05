أمر ملكي سعودي جديد للمساواة بين المرأة والرجل

نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية اليوم، المرسوم الملكي القاضي بالمساواة في سن التقاعد بين الرجال والنساء في السعودية.
وذكرت المؤسسة في بيان لها، أنها باشرت في تنفيذ المرسوم الملكي الصادر عن مجلس الوزراء السعودي القاضي بتعديل المادة (38) من نظام التأمينات، اعتبارامن مطلع أغسطس الحالي، الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، حيث يكون 60 عامًا لكلا الجنسين.
وأشارت المؤسسة إن نظام التأمينات الاجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجردبلوغها الـ 55 عاما، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ما ساهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة بمجرد بلوغها سن التقاعد.
وكانت السعودية، أتاحت الأسبوع الماضي للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافًا لما كان معمولًا به في السابق.
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