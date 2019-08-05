بسبب عدم التدريب.. أطفال إسرائيل مهددون بالحساسية

يعاني 601 من الأطفال في إسرائيل حتى سن 18 عامًا من فرط الحساسية أو الحساسية تجاه الدواء أثناء ساعات الدراسة، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها موقع أخبار "والا!" الإسرائيلي، وفي حين عدم وجود حل من وزارة التعليم لأطفال الحساسية الغذائية

في المؤسسات ، يكافح آباؤهم: " يجب إنهاء هذه الفوضى".

ويأتي ذلك بعد رفض اتحاد المعلمين تدريب أعضائه على تقديم الإسعافات الأولية في حالات نوبات الحساسية، واعتبارهم مسؤولون عن هذه الحوادث.

ومؤخرًا تقرر إلغاء آليات المساعدة للأطفال الذين يعانون من الحساسية خلال فترة الرعاية النهارية، بعد معركة أولياء الأمور بشأن هذه القضية .

وصرح اتحاد المعلمين بتقديم المساعدة لـ 3000 طفل فقط في الصفين الأول والثاني، ولم تتوصل وزارة التعليم بعد إلى حل بشأن هذه المسألة، وتخطط لبدأ السنة الدراسية دون إعطاء أولوية لمسؤولية رعاية الطفل.