إسرائيل تعاني نقصًا في الأطباء المساعدين

تعاني وزارة التعليم في إسرائيل من نقص في الأطباء المساعدين ، ولم يتم تنفيذ 500 معيار في عام 2018، حسبما أفادت صحيفة " هأرتس" الإسرائيلية.

ووفقًا للتقديرات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، فإن النقص

الأكثر خطورة يوجد في أطباء التواصل والمعالجين المهنيين والمعالجين الفزيائيين، المتخصصين في معالجة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المدارس والحضانات، ونتيجة هذا النقص، لن يتم تطبيق 500 معيار على هؤلاء المعالجين في السنة الدراسية القادمة.

ظلت 224 وظيفة غير مأهولة في العام الدراسى السابق، ولم يطبق 200 متعلق بالمعالجين المهنيين، و 76 للمعالجين الفيزيائيين.

يوجد النقص الأكبر في المنطقة الجنوبية، حيث لم يتم تطبيق 139 معياراً العام الماضي.