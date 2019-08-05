الشرطة الأمريكية تبحث عن الدافع وراء حادث "دايتون"

تواصل السلطات الأمريكية في ولاية دايتون بحثها عن الدافع وراء قتل ضحايا دايتون الذي وقع منذ عشرين ساعة والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات من قبل مسلح واسمه "بيتس" وذلك بعد مقتل 20 آخرين بولاية "تكساس".
وقالت الشرطة إن "بيتس" البالغ من العمر 24 عاما كان يرتدي سترةواقية من الرصاص وواقية سماع خلال الهجوم أمس في ولاية" دايتون" قبل أن تقتله الشرطة في أقل من 30 ثانية على حد قول مسئولين.
وتحقق الشرطة في دوافع "بيتس" المحتملة للقتل كما قالت إن البندقية المستخدمة في القتل قد طلبهاالجاني عبر الإنترنت من" تكساس" وتم تسليمها في تاجر للأسلحة النارية بالقرب من دايتون.
ولا يوجد حتى الآن سبب مباشر يدفع المجرم لقتل الضخايا التسع إلا أن الشرطة لديها معلومات بشأن ماضي "بيتس" الذي كان قد وضع قائمة بقتل اسماء بعينهم منذ أن كان في الثانوية.
وقال "سبنسر بريكلر"، طالب سابق في مدرسة" بيلبروك" لشبكة سي إن إن: "لقد كان مظلمًا وكئيبًا في المدرسة الثانوية".
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