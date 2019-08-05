عمّان تسمح للمقدسيين بتجديد جوازاتهم الأردنية في القدس

أعلن مصدر قضائي بارز في الأردن، اليوم الإثنين، أنه سيتم السماح للمقدسيين من مدينة القدس المحتلة، بتجديد جوازات سفرهم الأردنية في المدينة المقدسة لتخفيف معاناتهم.

وقال القائم بأعمال قاضي القضاة الأردني الشيخ واصف البكري، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في القدس، إن هذه الخطوة تهدف إلى "التخفيف من معاناة المقدسيين ودعماً لوجودهم وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم ورباطهم، وذلك دون حاجة للانتقال إلى الأردن في زحمة هذا الصيف والضغط على الجسور".

وأضاف البكري "سيتم غداً السادس من شهر أغسطس تنفيذاً لتوجيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تخفيف رسوم جوازات السفر الأردنية من مئتي دينار أردني (نحو 300 دولار) إلى خمسين ديناراً (نحو 70 دولار)".

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كما تم السماح بإصدار جوازات سفر لمن هم دون سن 16 عاماً.

وبحسب اتفاقيات أوسلو، لا يحق لفلسطينيي القدس الحصول على جواز سفر فلسطيني، نظراً لأن الاتفاقات أبقت قضية القدس لمفاوضات الحل النهائي.

ويحمل سكان القدس جواز سفر أردنياً مؤقتاً يخولهم السفر إلى دول العالم، ولكنه لا يحمل رقماً وطنياً كالأردنيين.