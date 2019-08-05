القضاء المصري يحبس عناصر من "الإخوان" رحلتهم الكويت

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الإثنين، حبس ثمانية متهمين من عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية المرحّلين من الكويت قبل عدة أسابيع لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني أن النيابة نسبت للمتهمين "الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون".

كانت السلطات الكويتية رحلت المتهمين بعد إعلان وزارة الداخلية الكويتية الشهر الماضي ضبطها خلية إرهابية تتبع "تنظيم الإخوان" صدر بحق عناصرها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى السجن 15 عاماً.

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وقالت الوزارة إن "الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم"، موضحة أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.

وأضافت الوزارة أنه "من خلال التحريات، تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة. وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية"، مؤكدة أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري، وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم".