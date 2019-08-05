العراق يستعيد مليار دولار من قضايا الفساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الإثنين، استعادة أكثر من مليار دولار أميركي، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الهيئة إن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الهيئة.
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وأكد البيان صدور 34 أمر استقدام وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومن بدرجتهم.
وأضاف تقرير الهيئة نصف السنوي أن "الأموال العامة التي استُرْجعَت، أو التي صدرت أحكامٌ قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من ترليون دينار خلال هذه المدة" في إشارة للنصف الأول من العام الجاري.
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