الأردن يرحب بتوقيع الوثيقة الدستورية في السودان

رحب الأردن، اليوم الإثنين، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير" على الوثيقة الدستورية بالأحرف الأولى بعد أن تم الاتفاق عليها إثر أسابيع من التفاوض.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن هذا الاتفاق "ركيزة مهمة على الطريق الصحيح للحفاظ على أمن السودان، واستقراره وتلبية طموحات شعبه".

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وأكد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، على دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السوداني بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.

و أعرب المتحدث عن "وقوف المملكة إلى جانب السودان، وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني".