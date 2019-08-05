إلغاء احتجاجات مسيرات العودة الأسبوعية في غزة

أعلنت هيئة مسيرات العودة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، إلغاء الاحتجاجات الأسبوعية يوم الجمعة المقبلة.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه سيتم استثناء يوم الجمعة المقبل من أي فعاليات "بهدف التخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات عيد الأضحى المبارك، على أن تكون الجمعة التي تلي العيد جمعة الشباب الفلسطيني".

وكان 49 فلسطينياً أصيبوا الجمعة الماضية، بينهم 24 بالرصاص الحي، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة.

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018، واستشهد فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً.

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