1.5 مليون حاج وصلوا السعودية جواً لأداء الفريضة

وصل عدد الحجاج القادمين للمملكة العربية السعودية حتى يوم السبت، الثاني من ذي الحجة 1.604 مليون حاج تقريباً بزيادة نسبتها 8% وقدرها 117 ألف حاج تقريباً مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018 وذلك بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في المملكة.

وتظهر الاحصائيات التي يصدرها مركز مثابة وهو مركز وقفي متخصص بشؤون الحج في السعودية أن 1.5 مليون حاج تقريباً وصلوا عن طريق الجو يشكلون نحو 93% من إجمالي عدد الحجاج مع بداية الأسبوع الجاري في حين وصل عدد الحجاج عن طريق البر 88346 حاجاً وبنسبة 6% ونحو 16916 حاجاً عن طريق البحر .

وفي ظل حرصها على توفير الخدمة المميزة فإن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً كبيرة لتأمين كل سبل الراحة للحجيج في مجالات الخدمة كافة منذ بدء مرحلة الاستقبال للقادمين إلى بيت الله الحرام وحتى مغادرتهم الديار المقدمة بعد انتهاء موسم الحج.



وفي مجال تأمين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج بالمياه فقد حققت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنجازاً قياسياً خلال العام 2019 في هذا المجال حيث ارتفع المعدل اليومي لتوريد المياه في فترة الحج لمستوى 1 مليون متر مكعب يومياً بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام السابق.

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وعلى مستوى الخدمات المقدمة في مشعر منى الذي تبلغ مساحته 8 كلم مربع منها 57.6% مخصصة لنحو 45 ألف خيمة توفر الإقامة لما يقارب 1.5 مليون حاج. أما في ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمسعى فقد ارتفعت إلى 118 ألف شخص في الساعة فيما يستوعب 70 ألفاً من المصلين.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة المكرمة نحو 141800 حاج وصلوا عن طريق 355 رحلة جوية ،منهم 91236 حاجاً وصلوا عن طريق مطار جدة و50543 حاجاً عن طريق مطار المدينة.