كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا ترفض نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم الاثنين، بأنه لن يتم نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في أستراليا بعد أن كشفت الولايات المتحدة عن طموحاتها في نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادى.

وأجرى مسؤولون من الحكومتين محادثات في سيدني في نهاية الأسبوع انتهت ببيان مشترك تعهد فيه الحليفان بتعزيز معارضة الأنشطة الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادى، حيث أصبح الجانبان قلقين بشكل متزايد بشأن انتشار النفوذ الصيني.

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وخلال المحادثات، تحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير عن الآمال في نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الأشهر المقبلة بعد انسحاب واشنطن من معاهدة تحديد الأسلحة التاريخية الأسبوع الماضي.

وأثارت تعليقات إسبير تكهنات بأنه قد طُلب من أستراليا استضافة الصواريخ، لكن موريسون نفى أن يكون قد تم تقديم أي طلب، وقال إن أستراليا سترفض إذا تمت مطالبتها بذلك في المستقبل.

"ووفقاً لوكالة رويترز، قال موريسون في بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاند :"لم يطلب منا ذلك، ولا يتم النظر فيه، ولم يتم طرحه علينا.. أعتقد أنني أضع قاعدة بهذا الشأن".