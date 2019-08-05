كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تطلق دعوى قانونية على ناقلة النفط البريطانية المضبوطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الإيراني من أن طهران ستبدأ إجراءات قانونية بشأن الناقلة التي ترفع علم المملكة المتحدة والتي استولى عليها الحرس الثوري الشهر الماضي، حيث اتهم بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة في "الإرهاب الاقتصادي" ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لم نعد نتجاهل المخالفات".

وأضاف: "سيتم التعامل معها في المحاكم الإيرانية، وإذا لزم الأمر، يمكننا تسريع العملية.

واستولى الحرس الثوري الإيراني على ستينا إمبيرو التي ترفع علم المملكة المتحدة في 19 يوليو.

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ولم يحدد ظريف أي من الأفراد أو المؤسسات سيتم استهدافهم في الإجراءات القانونية، ولم يوضح متى ستبدأ أي محاكمة.

وقال ظريف إن الخطوة الإيرانية "لم تكن انتقامية" ضد اعتقال جبل طارق في 4 يوليو لناقلة "غرايس 1"، وهي ناقلة إيرانية قالت سلطات المملكة المتحدة إنها كانت تحمل النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ظريف الأسبوع الماضي في أحدث محاولة لواشنطن لزيادة "أقصى ضغط" ضد طهران.

وقال ظريف إن العقوبات ضده تشير إلى "فشل واشنطن في الحوار والدبلوماسية".

