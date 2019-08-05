كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماعت": قطر أشبه بـ "السجن المفتوح" للعمال المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن قطر صارت أشبه بـ" السجن المفتوح.

وأضاف عقيل، أنه قد بات ضرورياً على المجتمع الدولى الضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء الأوضاع المآسوية التى يعيش فيها العمال المهاجرون فى قطر"، وشدد عقيل على وجوب دفع المستحقات المالية لهؤلاء العمال، وضرورة قيام منظمة العمل الدولية بإجراء عمليات تفتيش دورية لأماكن العمل، وأهمية إطلاع العالم على ما يحدث لهؤلاء العمال من انتهاكات جسيمة فى حقهم، وكشف الحقائق الواقعية عما يعايشه العمال المهاجرين من أوضاع مزرية داخل دولة قطر.

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ومن جانبه علق محمد البنا، الباحث المختص بالشأن الخليجى بالمؤسسة، قائلاً:" إن نظام الكفالة لم يُلغى جذرياً، وإن تغير المُسمى، فما زال العمل به مستمراً وراسخاً فى الواقع الفعلى فى قطر"، وأكد على ضرورة السماح لكل العمال الأجانب بتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، وإلغاء تهمة "الهروب"، وتوسيع إلغاء "مأذونية الخروج" لتشمل جميع العمال، ووجوب وضع أحد أدنى كاف للأجور لجميع العمال، وشدد على أهمية دفع المستحقات المالية للعمال الذين سلبتهم قطر حقوقهم الإنسانية والمادية، والتى تأخر سدادها لما يقارب الستة أشهر.