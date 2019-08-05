كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفوضية الاتحاد الأوروبي تحذر من تعطل كبير بسبب خروج بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية مستعدة لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يتسبب في اضطراب اقتصادي كبير.

وأكدت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالفعل بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس للتفاوض.

بينما أضافت مينا أندرييفا في مؤتمر صحفي: "لكننا منفتحون للحديث عن الإعلان السياسي".