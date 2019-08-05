كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع مسؤولون أتراك وأمريكيون لإجراء محادثات حول المنطقة الآمنة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون لإجراء مفاوضات حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا لمعالجة مخاوف أنقرة بشأن القوات الكردية السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة في تلك المنطقة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر اليوم الاثنين أن الاجتماعات تعقد في أنقرة.

تريد تركيا السيطرة - بالتنسيق مع الولايات المتحدة - على عمق 19-25 ميل داخل سوريا، شرق نهر الفرات، ولا تريد قوات كردية سورية هناك. وترى أن المقاتلين الأكراد السوريين إرهابيون متحالفون مع التمرد الكردي داخل تركيا.

تتمركز القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، إلى جانب القوات الكردية، وقد قاتلتا جماعة الدولة الإسلامية معًا.

وقد توقفت المفاوضات التركية الامريكية حول المنطقة الآمنة، ولكن جدد الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأحد التهديدات بشن عملية عسكرية جديدة.

