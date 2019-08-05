كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تطالب بفرض عقوبات على شركات الجيش في ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث محققو الامم المتحدة زعماء العالم اليوم الاثنين على فرض عقوبات مالية محددة على الشركات المرتبطة بالجيش في ميانمار وقالوا ان الشركات الاجنبية التي تتعامل معهم قد تكون متواطئة في الجرائم الدولية.

وحددت لجنة من خبراء حقوق الإنسان العشرات من الشركات المرتبطة بالجيش، والتي تسيطر على مساحات شاسعة من اقتصاد ميانمار من خلال الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وتتهم الأمم المتحدة بتنفيذ حملة "نية الإبادة الجماعية" ضد أقلية الروهينجا.

وفر أكثر من 730.000 من الروهينجا، وهم أعضاء من أقلية إسلامية مضطهدة، من ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلادش المجاورة وسط حملة قمع بقيادة الجيش في أغسطس 2017، وقالت الأمم المتحدة والدول الغربية إنها تضمنت عمليات قتل جماعية واغتصاب جماعي.

وأدانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أعمال العنف في تقرير صدر العام الماضي دعا إلى العزلة الاقتصادية للجيش.

وقال المحققون أن الغرض من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع جميع الشركات المرتبطة بالجيش.

ولم يرد متحدث عسكري على المكالمات الهاتفية التي تسعى للحصول على تعليق. ولم يتسن على الفور الاتصال بزاو هتاي المتحدث باسم حكومة الزعيم المدني أونج سان سو كي للتعليق. وتم إرسال حكومة ميانمار نسخة مسبقة من تقرير الأمم المتحدة.

وحدد المحققون ما لا يقل عن 59 شركة أجنبية ذات شكل من أشكال العلاقات التجارية مع جيش ميانمار، بما في ذلك شركات من فرنسا وبلجيكا وسويسرا وهونغ كونغ والصين.

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ومن بين هؤلاء، يعمل 15 مشروعًا مشتركًا مع التكتلين العسكريين أو الشركات التابعة لهما، حسبما ذكر التقرير.

وقال التقرير: "أن أي نشاط تجاري أجنبي يتعلق بالجيش وتكتلاته "يعرض خطرًا كبيرًا للمساهمة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو الارتباط به".

وقال داروسمان "يمكن مقاضاة الشركات والأفراد المسؤولين داخل تلك الشركة"، مضيفًا أن الأسلحة التي توفرها تسمح للجيش "بمواصلة قمعها لشعب ميانمار".

وكانت ميانمار قد رفضت من قبل تصنيف الأمم المتحدة للعنف في راخين بأنه "من جانب واحد".

وتقول أن العمل العسكري الذي أعقب هجمات المتشددين على قوات الأمن في أغسطس 2017 كان عملية شرعية لمكافحة التمرد.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا عقوبات على كبار الضباط العسكريين، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش مين أونغ هيلينغ، الذي فرضت عليه وزارة الخارجية حظرًا على السفر في يوليو.

وقالت الأمم المتحدة إنه يجب محاكمة كبار الجنرالات بتهمة الإبادة الجماعية وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا.