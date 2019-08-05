كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين اليوم الاثنين في الوقت الذي أغرقت إضرابا عاما المركز المالي الآسيوي في فوضى جديدة وشل حركة النقل وجعلت المدينة في طريق مسدود لم يسبق له مثيل لجزء كبير من الصباح.

ومع استئناف بعض خدمات القطارات والحافلات، انتشر عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مناطق، حيث تدهورت الاحتجاجات مرة أخرى إلى مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام لأول مرة منذ أسبوعين، حذر الزعيم المدعوم من بكين كاري لام مرة أخرى من أن الاحتجاجات دفعت المدينة إلى حافة "وضع خطير للغاية" وتمثل تحديًا لسيادة الصين.

وظلت لام متحدية لأنها رفضت دعوات من المتظاهرين للمطالبة باستقالتها، قائلة إن الحكومة ستكون حازمة في الحفاظ على القانون والنظام.

وحذرت من أن الاحتجاجات وضعت المستعمرة البريطانية السابقة على طريق اللاعودة وأضرت باقتصادها.