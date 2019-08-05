كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعر اليوان الصيني ينخفض إلى أدنى مستوى خلال 11 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمحت الصين لليوان بالضعف أمام الدولار اليوم الاثنين، وهو أدنى مستوى خلال 11 عام، حيث هز التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسواق العملات.

وخوفًا من التأثير على النمو العالمي، تخلص المستثمرون من العملات الآسيوية الموجهة للتصدير واندفعوا إلى ملاذات آمنة، مع ارتفاع الين الياباني إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.

وسمحت السلطات الصينية، التي كان من المتوقع أن تدافع عن المستوى المهم من الناحية النفسية وهو 7 دولارات، بالعملة بالوصول إلى أدنى مستوياتها في السوق المحلية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

في الأسواق الخارجية، انخفض اليوان إلى أضعف مستوياته منذ بدء التجارة الدولية للعملة الصينية، وكانت والعملة تتجه لأكبر انخفاض في يوم واحد منذ أربع سنوات، وكان آخر انخفاض بنسبة 1.5 ٪ في 7.0835 في الأسواق الخارجية.

وجاء التراجع بعد تعهد بكين يوم الجمعة بالرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، منهية بذلك هدنة تجارية استمرت شهرًا.

وكما انخفضت عملات الاقتصادات الآسيوية الأخرى المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بآفاق النمو في الصين، بينما تراجعت أسواق الأسهم بحدة. وانخفض اليوان الكوري بنسبة 1.4 ٪ مقابل الدولار، على المسار الصحيح لأكبر خسارة ليوم واحد منذ أغسطس 2016. وانخفض الدولار التايواني الجديد أكثر من 0.7 ٪.

وانخفضت عملات الأسواق الناشئة في جميع المجالات.

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وتراجع الدولار الأسترالي، الذي يستخدم غالبًا على المراهنة على الصين، بنسبة 0.6٪ إلى 0.6748 دولار، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وانخفض الدولار الأمريكي مع استمرار يوم التداول الأوروبي. وانخفض بنسبة 0.3 ٪ مقابل سلة من العملات إلى 97.788.

وتراجع الدولار مابل اليورو بنسبة 0.4٪ إلى 1.1155 دولار.

وقال محللون أن ترامب، الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى ضعف الدولار في عام 2019، من غير المرجح أن يتجاهل انخفاض قيمة اليوان.

وانخفض الجنيه الإسترليني مرة أخرى بعد تكهنات وسائل الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون كان يستعد لإجراء انتخابات عامة.

وانخفض الجنيه بما يصل إلى 0.5 ٪ ليصل إلى 1.2105 دولار، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في عامين عند 1.2080 دولار والذي تم لمسه الأسبوع الماضي. كان آخر انخفاض بنسبة 0.2 ٪ عند 1.2144 $.

فقد انخفض بنسبة 0.7٪ مقابل اليورو إلى 92 بنسًا، وهو أدنى مستوى جديد منذ 23 شهرًا.