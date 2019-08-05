قبل حفلها.. الرجوي تتعرض لموقف لا تحسد عليه في المطار-صورة

تعرضت الفنانة نجاة الرجوي، أمس الأحد، لموقف لا تحسد عليه، إذ فقدت أمتعتها بالمطار عندما كانت متوجهة لمدينة سيدي إفني من أجل المشاركة في مهرجان موسم الصبار.

وفقدت الرجوي حقيبتها وبداخلها اللباس الذي كانت تنوي إحياء الحفل مرتدية إياه، لتلجأ لزي “الملحفة الصحراوية”، من أجل لقاء جمهور مدينة سيدي افني.

وكشفت الرجوي أن حقيبتها ضاعت منها وبها زي حفلها، من خلال منشور على حسابها بموقع التواصل التماعي “أنستغرام”، قبل أن تحذفه، وتظهر في منشور آخر بزي الملحفة على منصة المهرجان.

وفي سياق منفصل، كانت الرجوي في الأيام القليلة الماضية، موضوع شائعات روجت أنها انفصلت عن زوجها ولذلك خذفت صوره رفقتها من على حسابها ب”أنستغرام”، قبل أن تنفي كل تلك الإدعاءات.

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