الإصابة تحرم ميسي من جولة برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية

أكد الموقع الرسمي لفريق برشلونة الإسباني، أن نجم النادي الكطلوني ليونيل ميسي تعرض للإصابة في التدريبات الصباحية للفريق، صباح اليوم الاثنين، علما أنه خاض مرانه الأول بعد نهاية عطلته الصيفية.

وأضاف الموقع ذاته أن ميسي أصيب على مستوى ساقه اليمنى، مما سيجعله يتخلف عن رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيظل في إسبانيا لتلقي العلاج.

ويتوجه بطل الدوري الإسباني إلى أمريكا، لخوض جولته التحضيرية الأخيرة قبل بدء المنافسات الرسمية، حيث سيواجه نادي نابولي الإيطالي.

يذكر أن برشلونة، سيفتتح حملة الدفاع عن لقبه بطلا لإسبانيا، يوم 16 غشت الجاري، في مواجهة صعبة أمام مضيفه أتليتيك بيلباو، على أرضية ملعب سان ماميس.