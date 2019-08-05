برشلونة يعلق على تقارير عودة نيمار

وأكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، أن التعاقد مجددا مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي.

وترك كاردونر الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.



وقال كاردونر في مقابلة مع شبكة "تي في 3" الإسبانية: "اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار، الأمور معقدة. نحن طرف غير فاعل. ندرك بأنه ليس سعيدا في باريس، وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس".

وأضاف: "لم نتحدث إليهم (مسؤولو باريس سان جرمان). ثمة احترام كبير بين الناديين، وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فان الأمر مستبعد".

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.



وذكرت تقارير صحافية في الأسابيع الأخيرة أن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو، ما يقلل من القيمة المالية للصفقة في ناد يعاني من الديون.

وتأتي هذه الخطوة من برشلونة بعد أن أنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوفه، وتحديدا مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، وصانع الألعاب الهولندي فرنكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو.