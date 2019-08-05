بالصور.. الصبات تخنق شارع الوقف المسيحي في العرصات ببغداد

شكا مواطنون في حي المسبح بمنطقة الكرادة وسط بغداد، استمرار الاغلاق التام بالكتل الكونكريتية لشارع الوقف المسيحي المؤدي الى شارع العرصات. وقال مواطنون من محلة 229 / في زقاق 27، إن الشارع مغلق تماما أمام المشاة والسيارات ، موضحين أنهم يعانون تكدس النفايات بسبب عدم دخول الكابسات وعجلات النظافة فضلا عن صعوبة وصول عربات الغاز السائل والنفط وغير ذلك من الخدمات. Advertisements وحذر المواطنون من مخاطر بيئية وصحية بسبب تجمع النفايات خلف الصبات الكونكريتية من جهة الوقف المسيحي مما يخلق حاضنة للقوارض والجرذان. وناشد الأهالي عمليات بغداد وأمانة بغداد والمجلس البلدي في الكرادة إسعافهم العاجل ورفع الصبات ومنع العوازل التي تخنق المنطقة وتفرض هيمنة بعض الجهات على الشوارع العامة.



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