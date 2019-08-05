الرئيس الأمريكي يطالب بالصرامة تجاه حيازة الأسلحة إثر حادثي إطلاق النار

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتوحيد جهودهم لصياغة تشريعات أشد صرامة تفرض مزيدا من القيود على حيازة السلاح، وتساهم في إصلاح قوانين الهجرة.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لا يمكننا أن ندع القتلى في إل باسو، تكساس، ودايتون، أوهايو، يموتون هباء. وكذلك بالنسبة لأولئك المصابين بجروح خطيرة. لا يمكننا أن ننساهم أبدًا، وأولئك الذين سبقوهم".

وتابع: "يجب أن يتحد الجمهوريون والديمقراطيون لتوفير إجراءات قوية للتحري عن الخلفية الجنائية، وربما يوحدون هذا التشريع مع إصلاح الهجرة الذي تمس الحاجة إليها. يجب أن يكون لدينا شيء جيد، إن لم يكن عظيمًا، اخرجوا من هذين الحدثين المأساويين!".

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وجدد ترامب إلقاء اللائمة على الإعلام الذي اعتاد وصفه بـ"الكاذب"، قائلا: "الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة عن الحياة والسلامة في بلدنا. ساهمت أخبار زائفة إلى حد كبير في الغضب والسخط الذي تراكم على مدى سنوات عديدة".

وأضاف محذرا: "يجب أن تكون التغطية الإخبارية نزيهة ومتوازنة وغير متحيزة، وإلا فإن هذه المشكلات الرهيبة ستزداد سوءًا!".

يأتي ذلك بعد مقتل 20 شخصا في أحد متاجر "وولمارت" في إل باسو بولاية تكساس صباح السبت، و9 آخرين أمام حانة في حي يعج بالملاهي الليلية في دايتون بولاية أوهايو بعد 13 ساعة على الحادثة الأولى.