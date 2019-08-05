ماجد البرهومي: وفاة السبسي وضعت إخوان تونس في مأزق لهذه الأسباب

قال ماجد البرهومي، الكاتب السياسي التونسي، ورئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق، إن حركة النهضة تمني النفس بأن تتم الانتخابات التشريعية أو البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية حتى تفاوض أحد المترشحين للرئاسية ويقدم لها التنازلات باعتبار وأن استطلاعات الرأي ترشحها للفوز بأكبر قدر من المقاعد في البرلمان، لكن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي المفاجأة جعلت الإنتخابات الرئاسية تسبق التشريعية و بالتالي سقطت حسابات الحركة الإخوانية التونسية في الماء.

وأكد "البرهومي" في تصريح خاص أن حاكم قرطاج الجديد لن يخضع لأية ابتزازات وسيعتلي سدة الحكم قبل التعرف على الحزب الفائز بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان، وسيباشر مهامه والقوم يستعدون للاستحقاق النيابي و لاختيار رئيس الحكومة بتزكية من الكتلة النيابية الأكبر.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي حاليا ترشح نبيل القروي صاحب قناة نسمة التلفزيونية التونسية للفوز في الانتخابات الرئاسية رغم محاولات اقصائه من قبل الفريق الحاكم الحالي من خلال مشروع قانون رفض رئيس الجمهورية الراحل ختمه، و أيضا من خلال تسليط النيابة العمومية عليه و النبش في اخلالاته الجبائية، لافتًا إلى أن شعبية نبيل القروي تعود إلى برنامج تلفزيوني خيري في قناته اهتم فيه بالجهات الفقيرة و المنكوبة داخل البلاد و قدم من خلاله الإعانات للفقراء و المعوزين فنال تعاطف هذه الفئات.

وأوضح أنه هناك حديث عن إمكانية ترشح وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي للرئاسة و هناك حديث بأنه مرشح الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي و حركة نداء تونس، وفي حال قدم الزبيدي ترشحه فإن حظوظه وافرة للفوز باعتباره رجل دولة نال الحقائب الوزارية في زمن بن علي وواصل العمل إلى اليوم في الحكومة و كان محسوبا على الرئيس الباجي باعتبار و ان هذا الأخير ووفقا للدستور يختار وزيري الخارجية و الدفاع فيما بقية الوزراء يختارهم رئيس الحكومة.

ويرى أن حركة النهضة لن تقدم مرشحا للرئاسة على ما يبدو لكنها ستدعم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، و كانت الحركة قد دعمت في وقت سابق تمرد الأخير على الرئيس الباجي قائد السبسي الذي تم حشره في الزاوية تطبيقا لدستور عجيب يعطي صلاحيات كبرى لرئيس حكومة وصل إلى منصبه بالتعيين و ينزعها من رئيس جمهورية منتخب مباشرة من الشعب بالإقتراع العام و على دورتين توازي سلطته المعنوية وحده سلطة البرلمان مجتمعا و بجميع نوابه.