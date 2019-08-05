ألمانيا "لا تفكر" بمشاركة واشنطن في حماية مضيق هرمز

قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة بكاملها لا تفكران حالياً في مشاركة برلين في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز.
وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحافي "لا تفكر المستشارة في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوضع الراهن والوقت الحالي. الكل في الحكومة الألمانية متفق على هذا".
وقالت السفارة الأمريكية في برلين إن "واشنطن طلبت من ألمانيا الانضمام لفرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية الملاحة عبر المضيق والتصدي للعدوان الإيراني، ورفضت برلين الطلب".
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