باكستان تحذر الهند بعد إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير

استنكرت باكستان اليوم الاثنين القرار الهندي بشأن إلغاء الوضع الدستوري الخاص لمنطقة كشمير المتنازع عليها، وأكدت رفضها له، وحذرت في الوقت نفسه من أنها ستمارس كافة الخيارات الممكنة لمواجهة "الخطوة غير القانونية".
وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان "المجتمع الدولي يعترف بأن جامو وكشمير التي تحتلها الهند هي منطقة متنازع عليها".
وأضافت الوزارة أنه "لا يمكن لأي خطوة أحادية الجانب من قبل حكومة الهند أن تغير هذه الوضعية المتنازع عليها ... كما أن شعب جامو وكشمير وباكستان لا يمكن أن يقبلوا أبدا بهذه الخطوة"، لافتة إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تقر بأن المنطقة متنازع عليها.
وأضاف البيان أن "باكستان تؤكد من جديد التزامها الثابت بقضية كشمير ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة وحتى حصولهم على حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
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