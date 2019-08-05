نائب رئيس المجلس العسكري: السودان فتح صفحة جديدة بعد الاتفاق

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن الخرطوم بالتوقيع على إعلان الوثيقة االدستورية اليوم فتح صفحة جديدة من تاريخه بعد أن مرت المفاوضات بمراحل سادها التناحر والاقتتال.

وأضاف: «دخلنا كشركاء في المفاوضات وخرجنا فريقا واحدًا همنا السودان ولن يهدأ لنا بال حتى نحكم بالقصاص العادل على كل من أجرم في حق الوطن والمواطن».

وبشر محمد حمدان عقب التوقيع على إعلان الوثيقة الدستورية بقاعة الصداقة اليوم السودانيين بالاتفاق الذي قال إنه تم بعد عمل شاق امتد عبر محطات كثيرة وعصيبة «انتهينا فيها إلى الاتفاق على الوثيقة الدستورية بتفاصيلها وهياكلها ومهامها نحو مرحلة جديدة»، مؤكدا أن الوطن يحتاج إلى التوافق، وأشار إلى أن الوثيقة وطنية لا غالب فيها ولا مغلوب وأن مصلحة الوطن مقدمة على الجميع، وأشار إلى أنهم تجاوزوا أمراض الماضي من أجل تحقيق طموحات وآمال المواطنين السودانيين.

وقدم دقلو الشكر والتقدير للوساطة الإفريقية ولدولة إثيوبيا والإشقاء من الدول الصديقة الذين ساهموا بالإسناد والمشورة في تحقيق هذا الاتفاق ولكل المفاوضين وللإعلام وللشعب السوداني.