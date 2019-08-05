مواطنة أمريكية: شكل قطر من الخارج رخام لكنها تحوي على القذارات من الداخل

أكدت المحامية من مدينة نيويورك سونيا شيخون أنها ستجوب العالم من خلال تولي وظيفة في الشرق الأوسط، ثم وجدت نفسها محاصرة في دولة قطر، وباتت من بين الغربيين العديدين الذين مُنعوا من مغادرة البلاد لأنهم مدينون، أو متورطون في دعوى قضائية، أو كان لديهم خلاف مع صاحب عمل أو ببساطة لديهم نزاع مع مواطن ذو نفوذ.

وذكرت شيخون لصحيفة ديلي كالر نيوز إنها عاصرت في حياتها الجديدة أصحاب المليارات من رجال النفط، والعمال العبيد والغربيين الذين يفرون من المتاعب في بلدانهم الأصلية، وفتاة من ولاية أيداهو لم تنج من كل ما سبق.

وأوضحت أنها رأت مباني متعددة الأدوار تنتشر كالأعشاب الضارة في العاصمة الدوحة، والتي تبدو في الخارج نظيفة مثل أي مدينة سويسرية.

وبحسب موقع قطريليكس، كانت الصورة الخارجية التي قدمتها قطر - البلد المضيف لكأس العالم 2022 وموقع قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية - صورة لليبرالية الصديقة للغرب، لكن كل ذلك كان مختلفًا بمجرد وجود الشخص في داخل البلاد.

قالت شيخون، 47 سنة، "هناك عبارة عربية،" رخام من الخارج، والقذارة من الداخل" - من بره هالله هالله ومن جوه يعلم الله-، هذا هو أفضل وصف لقطر نفسها"، إنها بلد حيث الصورة هي كل شيء، وعادة ما تكون مضللة.

أولاً، حصلت على وظيفة في البحرين، ثم عرضت عليها قناة الجزيرة التلفزيونية، التي تسيطر عليها العائلة المالكة في قطر، وظيفة في الدوحة في عام 2010، وقد قبلت العرض واستقالت من وظيفتها وفقًا للتعليمات، ولكن كان هناك تأخير غير متوقع في معالجة تأشيرة قطر لها، ورفضت الجزيرة السماح لها بالعمل عن بعد، وتوقفت شيخون لمدة ستة أشهر في البحرين، مما أدى إلى تراكم الديون.

وأوضحت أنها عندما أخذت التأشيرة أخيرًا، أخذت قرضًا من بنك قطري وسددت ديون البحرين، وقالت إنها شحنت أمتعتها إلى قطر، لكن سلطات الجمارك في المقاطعة أخذت مذكراتها الشخصية دون تفسير واكتشفت تمثالاً بوذيًا.

في الدوحة، تجتمع أربع مجموعات مختلفة تمامًا في مدينة واحدة في الصحراء، قطر بلد يضم 313000 مواطن - حوالي نصف سكان ولاية وايومنغ أو مقاطعة كولومبيا، لكنها أيضًا أغنى بلد في العالم على أساس نصيب الفرد والدولة ذات سجل حقوق العمال المضطرب.

هناك فئة من العبيد من العمالة الأجنبية المستوردة - معظمهم من نيبال والهند ويبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص، أو سبعة لكل قطري - تخدم النخبة في قطر، يتوفى العمال النيباليون في قطر بمعدل واحد يوميًا تقريبًا، أثناء بناء استاد كأس العالم والعمل في مشاريع أخرى، وفقًا لصحيفة الغارديان.

"ربما يكسب هؤلاء العمال 100 دولار شهريًا، وحين تمر السيارات الرياضية الفارهة، يُصيبهم الذهول".. قالت شيخون "هذا هو المكان الذي ترى فيه هذا التباين المفزع".

وضعت قطر حدًا أدنى للأجور قدره 195 دولارًا شهريًا للعمال المهاجرين في نوفمبر 2017، لكن وفقًا لمنظمة العفو الدولية، يقول العمال إنهم لا يتقاضون أجورًا على الإطلاق.

يشمل السكان الأجانب أيضًا آلاف الأشخاص مثل شيخون: الوافدون من ذوي الياقات البيضاء والمغتربين الذين يتحدثون الإنجليزية من الدول الغربية، عندما وصلت إلى مقر الجزيرة في عام 2011، عثرت على مزيج من الغربيين (من إنجلترا ونيوزيلندا وكندا وأماكن أخرى) والعرب من مختلف البلدان، بعضهم من قطر، ولكن أكثرهم من السودان والهند وباكستان وغيرها.

أخيرًا، إلى جانب المليارديرات في قطر وشيوخ النفط، هناك الطبقة الوسطى، ووصفت شيخون وآخرون أمضوا بعض الوقت في قطر بأنها تتجه نحو كارثة بسبب الضغط الثقافي الذي يقتضي التباهي بالثروات.

قالت شيخون "في سبيل استعراض الأزياء والمكانة المرموقة والفخامة، يلجأون إلى اقتراض المزيد وتراكم الديون أكثر، حين ذهبت للحصول على قدرٍ ضئيل من الائتمان من متجرٍ، قالوا إن هذا ليس شيئًا، فالناس هنا يقترضون الملايين للرحلات".

قال أميركي آخر قضى بعض الوقت في قطر، طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من حظر سفره، إن الكثيرين في الطبقة الوسطى يتجهون إلى الإفلاس بسبب عمليات الشراء غير الضرورية.

قال: "يبدو الأمر كما لو كنت تحقق 70 ألف دولار وقررت شراء لمبورجيني لتظهر أنك تتمتع بذات الرفاهية التي يتمتع بها جيرانك، ولكن كل جيرانك كانوا في نفس الموقف، لم أر شيئًا من هذا القبيل مطلقًا، إنه جنون، وهو واسع الانتشار، إنها فقاعة ستنفجر ولن تنتهي بشكل جيد".

ذكرت رويترز في عام 2016 أن 75% من الأسر القطرية كانت مديونة بسبب الموقف الذي يسميه البعض "لعنة اجتماعية". قال ضابط الشرطة السابق محمد المري "لا يمكن أن تضع ساعة رخيصة على معصمك، أو تقود سيارة مستعملة، أنت بحاجة إلى الحصول على أحدث الموديلات حتى لا تبدو فقيرا".

قصة مدينتين كان راتب شيخون مرتفعًا نسبيًا، لكن الدوحة كانت مدينة غير متكافئة تمامًا، حيث قسم واحد مليء بالمنتجعات والشقق الفاخرة الجديدة، وبقية الأحياء فقيرة وغير آمنة.

قالت شيخون إن "وزيرة سودانية كان والدها يعمل في إدارة البحث الجنائي، وهو مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، قالت إن قطر مكان خطير للغاية، والناس يتعرضون للقتل".

لحماية نفسها، وجدت شيخون نفسها في مأزق غير عادي ومُضطرة للعيش في منتجعٍ راق، يمكنها أن تستمتع بأشعة الشمس بعد العمل على شاطئ نادي منتجع فور سيزونز أو ركوب الخيل في اسطبل الشقب، لكن راتبها تبخر بمجرد وصوله، حيث انتقل مباشرة إلى نفقات المعيشة.

قالت: "أتذكر احتساب راتبي والوقت الذي أحتاجه لسداد قرض البنك القطري وشعوري باليأس لأن الأمر سيستغرق مني عامين ونصف العام لسداد القرض، وحتى مع دفع ثلث راتبي"، لم تستطع مغادرة البلاد حتى تسدد قرضها.

"حفلات الجنس" اجتذبت قطر - المُتعطشة لنيل مكانة عالمية - تأييد الغرب من خلال إظهار الليبرالية والحداثة للأجانب، يبدو مجتمع الغرب الواردين الأثرياء مستثنى ،بشكل غير رسمي، من قوانين قطر، والنتيجة هي ازدواجية مذهلة.

يستقطب مشهد الوافدين من هم على شاكلة "ذئب وول ستريت" على أمل الحصول على أموال ضخمة، وكذلك الباعة المتجولين ومثيرو المشاكل والمخادعين الذين يبحثون عن بداية جديدة لا يعرفهم فيها أحد، ثم هناك من يقومون بالعمل بأريحية شديدة تجعلهم يشعرون ببساطة أنهم في إجازة.

قالت: "ضعهم معاً في جو من الترف اللطيف الذي يمكن أن يكون خارج مقطع فيديو موسيقي لموسيقى الراب، اربط هذا في وسط الصحراء في دولة الشريعة، ستجد الدوحة".

"سمعت الكثير من القصص عن حفلات الجنس"، قالت شيخون إنهم أقاموا حفلاً جنسيًا في سانت ريجيس، وكان من بين الحضور مثليون جنسيا، ومتزوجون، ووزراء، وقالت إنها رفضت دعوة للرقص وُجِهت إليها من "هذه السيدة الأسترالية المجنونة، لكنني أتعلم كيف أعيش بدون خوف، أنا وزوجي بدأنا في التمايل!

قالت شيخون إن الزميلة التي عملت في "مراقبة الامتثال" في إحدى وظائفها كانت وافدة تتعرض للتتحرش جنسياً من مرؤوسها، متابعة "يعاقب على العلاقات بالإعدام في قطر، لكنه يعتقد أن القوانين لا تنطبق عليه".

تزوير قالت شيخون "قطر تزحف مع المغتربين العرب والغربيين بدافع الجشع، وبالعمل بمفهوم أن العرب بطيئون وساذجون، سوف تتخذ خطوات جريئة وجريئة تخاطر بحياتهم".

في قناة الجزيرة، قالت شيخون إنها لاحظت الاحتيال وسوء الإدارة ولفتت الانتباه إليه لإصلاحه، مضيفة أنها واجهت انتقاما، وتم اختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاص بها، وهددها رئيسها باغتيالها، وفي النهاية قامت الجزيرة بفصلها.

وتابعت "في قطر، يحتاج المرء إلى شهادة عدم ممانعة من شركة واحدة حتى لشحن أمتعتهم في الخارج - شعرت بأنني محاصرة بالكامل، في حالة صدمة، كنت أذهب إلى الشاطئ وأحاول التفكير في طريقي للخروج من هذا الخلل - كيف يمكنني أن أترك قطر بهذه الديون الضخمة؟، الطريقة الوحيدة للبقاء هي وظيفة أخرى في الدوحة".

المحاصرون في أرض غريبة على الرغم من أن ظروف العمال النيباليين والركاب السابقين ذوي الياقات البيضاء مختلفة تمام الاختلاف، إلا أن العديد من القوانين التي تحكم الأجانب بإحكام في قطر لا تميز، كما أن العديد من الغربيين الذين أتوا إلى قطر بغرض العمل ممنوعون من مغادرة حكومتها في الوقت الحالي.

"فرض حظر السفر" بسبب الدين، كونه في دعوى قضائية أو نزاعات العمل، ولكن حتى يمكن فرضه على غرامات المرور و"الإيماءات أو السلوك التي أبلغ عنها القطريون والتي تعتبر"مسيئة"، كما تقول وزارة الخارجية.

"تعرض المواطنون لحظر الخروج الذي يمنعهم من مغادرة قطر؛ كما تم وضع البعض الآخر في السجن ريثما يتم تسديد الديون، "بمجرد وضعك تحت حظر الخروج، يُمنع من مغادرة البلاد حتى يتم التخلي عن القضية أو حلها من قبل المحكمة هذه العملية قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات، لا تقدم حكومة قطر أي دعم اجتماعي لأولئك الذين يبقون في البلاد".

أفادت وسائل الإعلام الأسترالية في 24 يوليو أن جدًا أستراليًا مريضًا يبلغ من العمر 70 عامًا سُجن في قطر ظلماً منذ عام 2016، ويبدو أن الحكومة الأسترالية غير قادرة على مساعدته.

جاء جوزيف سارلاك إلى الدوحة لممارسة الأعمال التجارية، وكان شيخ من أسرة آل ثاني الحاكمة بمثابة "الراعي" لشركته (قطر لا تسمح للأجانب بالسيطرة على الأعمال التجارية، لذلك يجب أن يمتلك المواطن الأصلي 51%).

وتقول عائلة سارلاك إن الشيخ استخدم وضعه كمالك أغلبية اسمية لكتابة الشيكات على نفسه للشركة، ثم ألقى سارلاك في السجن بسبب الديون المترتبة عليه، مما أجبره على توقيع اعتراف باللغة العربية، تم حل التهمة الجنائية، لكن لا يُسمح له بالمغادرة لأنه ليس لديه تأشيرة صالحة، وفق ما ذكرته 9 نيوز.

صرح مسؤول بوزارة الخارجية بأنه ليس هناك ما تستطيع الولايات المتحدة فعله لإنقاذ الأمريكيين الخاضعين لحظر السفر. وقال المسؤول "نحن على دراية بالحالات المتعددة التي تعرض فيها المواطنون الأمريكيون لحظر الخروج في قطر"، ورفض إعطاء رقم دقيق بسبب الخصوصية.

Advertisements

"في بلد أجنبي، يخضع المواطنون الأمريكيون لقوانين ذلك البلد، حتى لو كانت تختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة. ... يمكن للمسؤولين القنصليين تقديم قائمة بالمحامين المحليين، لكن لا يمكنهم تقديم المشورة القانونية أو تنفيذ الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين أو الخاضعين لحظر الخروج".

وقالت شيخون إن أكثر من عشرة من الرهبان السابقين شكلوا مدينة خيام في الصحراء خوفا من السجن".

المليارديرات على الشاطئ في فورسيزونز، التقت شيخون في كاليفورنيا رجلا يدخن يدعى آلان كالو، كان لديه شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تدعى سيسكونتيك كانت تتطلع إلى استئجار محام، على الورق، كانت الشركة مملوكة لزوجته، وهي سيدة تايلاندية تدعى آن أونسانون، وملياردير قطرى، كان بمثابة "الراعي".

التقت شيخون مع ابنة الملياردير وانجذبت لسحر العرض والراتب، الذي كان أكثر من 100000 دولار مما كانت تصنعه في الجزيرة، أخذت الوظيفة في عام 2015.

وقالت: "لقد شعرت بالخداع - بسبب الإقامة الفاخرة، والملابس باهظة الثمن، وبي إم دبليو، ومرسيدس الجديدة التي قادها آن وألان"، بعد أن بدأت العمل، قلص كالو الراتب ودفع لها أقل من النصف، بينما كان ينفق ببذخ على نفسه.

كان كالو يعمل في شركة بارسونز كورب، وهي شركة دفاع مقرها الولايات المتحدة وتدير مشاريع بناء كبيرة في الدوحة، حتى تم فصله في مارس 2014 بزعم قيامه بتأسيس شركة منافسة - سيسكونتيك - باسم زوجته وسرقة أسرارها، وفقا للوثائق القانونية التي استعرضها ديلي كولر حول دعوى قضائية ضد كلو وبارسونز، مما تسبب في أن يخضع كالو لحظر السفر الذي حوصر في قطر.

قالت شيخون بعد أن استأجرها كالو أخبرها أنه أخذ وثائق من بارسونز وسلمها إلى الملياردير القطري،قالت أيضًا إنه قضى بعض الوقت في السجن.

تُظهر السجلات العامة في الولايات المتحدة تاريخًا من الامتيازات الضريبية التي تفرضها الولايات والضرائب الفيدرالية ضده والتي يبلغ مجموعها عشرات الآلاف من الدولارات، فضلاً عن الإخلاء، لم يرد كالو على طلب للتعليق من ديلي كولر.

وقالت إن موظفي سيسكونيك كانوا "طاقم متنقل"، كان هناك رجل إنجليزي ذو شعر أحمر تم تشديده بنفس الطريقة التي فعلت بها.

كانت هناك امرأة أمريكية شابة من ولاية أيداهو توفيت فجأة، قالت شيخون "قالوا إنها انتحرت".

مات 20 أمريكيًا في قطر لأسباب غير طبيعية منذ عام 2004، وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، تم تسجيل أربعة حالات انتحار، وتم تسجيل خمس حالات قتل، بينما تم وصف الحالات الأخرى بأنها حوادث.

كان هناك ريتشارد كيلدي، الذي وصفه شايكون بأنه بريطاني متهور تم فصله بعد أن جاء للشك في أن سيسكونتيك كانت تعمل في غسل الأموال وتواجه زوجة كالو.

قال كيلدي "كل ما يمكنني قوله هو أن [كالو وزوجته] ينتميان إلى السجن، كانت الشائعات هي المطعم المزعوم والذي لم يتم فتحه أبدًا واجهة للمشتغلين بالجنس، حيث كان يجلب دائمًا موظفين جدد إلى قطر للعمل الذي تم إغلاقه، غريب جدا".

وقالت شيخون إنه بعد ذلك كان هناك خوان كارلوس تافاريز، أحد سكان نيويورك، طُرد من وظيفة في الخطوط الجوية القطرية بسبب سكره في العمل ولم يكن بإمكانه مغادرة البلاد بسبب الديون.

أخبر كيلدي ديلي كولر أن "تافاريز في أعماقه هو رجل جيد"، لكن 250 ألف دولار في ديون تغذيها الخيارات السيئة، بما في ذلك حادثان سيارتان مخمورا، أدت إلى وضع "محاصر فيه في بلد وربما لن يغادره أبدًا بسبب المال فهو الآن مدين للبنوك".

بعد أن حصلت شيخون على جزء بسيط من راتبها، رفعت دعوى على زوجة كالو في المحاكم القطرية بسبب خرقها للعقد، فازت بقضيتها في عام 2017 وحصلت على حكم مالي ضد زوجة كالو - مما يعني أنه سيتم حظر زوجة كالو من مغادرة قطر أيضًا، حتى يتم دفعها.

العمال المهاجرين اختارت فيفا قطر في عام 2010 لاستضافة كأس العالم 2022، كانت المشكلة أنه ليس لديها بنية تحتية لاستضافتها.

وذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن المشروع استهدف بناء لوسيل، وهي مدينة مخصصة لإيواء 450 ألف شخص.

تم بناء هذه الصورة المشرقة على ظهور ملايين العمال المهاجرين النيباليين والهنود، والتي تمثل الآن 95% من القوة العاملة في قطر، وفقًا للمرصد الدولي لحقوق الإنسان، لقد عملوا لمدة 18 ساعة مقابل 6 دولارات في اليوم، وكدحوا في درجات حرارة تصل إلى 118 درجة، وفقا للتقارير الإخبارية.

لقوا حتفهم بمعدل واحد في اليوم، حسب جماعة حقوق الإنسان، ويتوقع الاتحاد الدولي لنقابات العمال وفاة 4000 شخص بحلول موعد انطلاق كأس العالم، حيث انتحر 10 في فترة شهرين في عام 2016، وشنق آخر نفسه في مركز المؤتمرات الرائد في قطر بعد أن توسل صاحب العمل لمنحه راتبًا وتأشيرة.

وقالت شيخون "لقد رأيت الكثير منهم في المحكمة وكانوا في الخور، لقد كان وصولهم محدودًا للغاية إلى الحقوق، وكان للمكتب الوطني لحقوق الإنسان عدد قليل من الأشخاص الذين يمكنهم التحدث باللغة الهندية".

وتابعت شيخون: "كان الجميع بحاجة إلى تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد، لذلك كان رئيسك هو مالكك". بارسونز، الشركة الأمريكية التي كانت تستخدم كالو مرة واحدة، هي واحدة من تلك الشركات التي توظف عمال البناء في العالم الثالث ومصادرة جوازات سفرهم.

وقالت مجموعة من الناشطين تسمى أفاز في حملة دعائية عام 2015 "مئات الآلاف من العمال المهاجرين محاصرون في قطر مستعبدين لشركات المقاولات التي تحتجز جوازات سفرهم كرهائن، لكن دعوة عالمية ضخمة للشركة الأمريكية لإدارة جزء كبير من المشروع يمكن أن تساعد هؤلاء العمال على العودة إلى ديارهم."

حصل تشاك هارينجتون، الرئيس التنفيذي لشركة بارسونز، على راتب ومكافأة بقيمة 2.5 مليون دولار في عام 2018، مع حوافز تصل إلى 4.5 مليون دولار، لكن لم يرد بارسونز على أسئلة ديلي كولر حول ممارسات العمل.

على الحافة وقالت شيخون: "قطر بلد ضعيف: إنها تدرك جيدًا أن إساءة استخدامها على نطاق واسع لقوة عاملة في العالم الثالث تتجاوز أعداد السكان الأصليين بها تنطوي على إمكانية إنهاء التمرد".

وتابعت "عندما يكون لديك عدد صغير من السكان الأصليين، يصبح التوازن حساسًا للغاية - خاصةً لأنه ثقافة السلاح هناك". وقالت إنها تؤدي عملاً يدويًا، وكان هناك هنود وعمال مهاجرون نيباليون يتعرضون للاعتداء والذين فاقوا عدد القطريين من سبعة إلى واحد.

وفي الوقت نفسه، كانت إدارة المؤسسات القوية في البلاد كادرًا من الأجانب ذوي الأجور المرتفعة، والذين لم يكن لهم ارتباط محدد بالبلد، اتصلوا به في أفضل الأحوال.

وقالت شيخون إنه حتى الحراس الذين يعتمد عليهم السياسيون للحفاظ على سلطتهم هم من المناطق التي مزقتها الحرب وليس لها ولاء خاص للأسرة الحاكمة في قطر.

وقالت إن الإحساس بأن قطر هي إيكاروس تطير بالقرب من الشمس، سراب مبني على أساس هش لانتهاكات حقوق الإنسان، هو ما أدى إلى دفع قطر أكثر من مليار دولار للجامعات الأمريكية من أجل فتح الجامعات في قطر.

الهروب حصلت شيخون على وظيفة في الخطوط الجوية القطرية في عام 2017، بينما كانت الدعوى المرفوعة ضد كاليفورنيا التي تحمل وشمًا تشق طريقها عبر المحاكم القطرية.

في شركة الطيران، مُنع الموظفون من مغادرة مكاتبهم خلال النهار ولم يُسمح لهم بمغادرة المقر الرئيسي لتناول الغداء، وفقًا لمذكرة من المدير التنفيذي استعرضها ديلي كولر.

وقالت شيخون إن الهنود يعملون في المقام الأول في شركة الطيران وليس القطريين، مضيفة أن سوء التصرف وأوراق اعتماد مزيفة متفشية، فضلا عن مضايقات رئيسها جنسياً، وأن مكان العمل يعاني من خلل وظيفي.

ويبدو أن الخلل يتخلل تقريبا كل جانب من جوانب الحياة في البلاد، شعرت بالتزامها بسداد ديونها، لكن يبدو أن الخطر يكمن في كل مكان، ولم تكن تعلم كم من الوقت يمكنها الاحتفاظ بها.

كانت شيخون تركب حصانًا ذات يوم عندما أخبرتها موظفة في منشأة للفروسية تدعى أولغا أن زوجها كان يقود سيارة تقل مسلحين إلى "ساحة تشوب شوب"، حيث قُتلوا، إنها تريد الخروج، شيخون الآن مديونة وتبحث عن عمل.

عندما تسير في الشارع في مانهاتن وترى أشخاصاً بلا مأوى، وهم بلا مأوى، يقيمون في المداخل، تفكر في كيف كان يمكن أن يكون حالها - بلا مأوى في الصحراء، هل ستعيش في خيمة.