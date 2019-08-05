عبد الله غول يستعد للترشح لرئاسة تركيا

ذكرت مصادر مطلعة على كواليس العاصمة أنقرة، أن الرئيس التركي السابق عبد الله غول، الذي يسعى لتأسيس حزب جديد منشق عن حزب العدالة والتنمية، مع وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، يستعد للترشح لرئاسة الجمهورية.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار صوب علي باباجان، ترقباً لقائمة الأسماء التي ستنضم إلى حزبه من المنشقين عن حزب العدالة والتنمية، بدأ الحديث عن أن الرئيس السابق عبد الله غول، الذي يسير مع باباجان في خطوات تأسيس حزبه الجديد، يستعد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، الأحد.

وأوضح الكاتب الصحفي فاتح أرغين، بصحيفة "يني شاغ" التركية، أن هناك أغلبية كبيرة داخل الحزب الجديد مؤيدة لأن يكون عبد الله غول، مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، وليس باباجان.

وأضاف، أن نائباً سابقاً بحزب العدالة والتنمية من الساعين والداعمين لتأسيس الحزب الجديد، زعم أن المقر الرئيسي للحزب الجديد سيكون في إسطنبول، مؤكداً أن جول سيكون رئيساً شرفياً لحزب باباجان، وسيترشح لرئاسة الجمهورية في وقت لاحق.

وكان عبد الله غول، قد أعرب عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في 24 يونيو(حزيران) 2018، ممثلاً عن المعارضة في وجه أردوغان، إلا أن رئيسة حزب الحركة القومية ميرال أكشنار رفضت التنازل عن ترشحها، مما دفعه للتراجع عن هذه الخطوة، حتى إن رئيس أركان الجيش في ذلك الوقت، وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم كالن، أجريا لقاءات مع عبد الله غول، لإقناعه أو إجباره بالتراجع عن فكرة الترشح للرئاسة من صفوف المعارضة.