شرطي أفغاني يطلق النار على زملائه ويقتل 7 منهم

أطلق شرطي أفغاني النار على زملائه، اليوم الإثنين، ما أودى بحياة 7 منهم. ووفق مسؤول أفغاني فإن أحد عناصر الشرطة أطلق النار على زملائه فقتل 7 منهم في ولاية قاندهار جنوبی البلاد. ولم يعرف على الفور سبب إقدام الشرطي الأفغاني على هذه الخطوة.

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