رئيس المجلس العسكري السوداني: سنكمل الطريق مع الحرية والتغيير

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الاتفاق الذي عقد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأوضح "البرهان"، أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، مضيفًا: "جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير".
وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي، إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار.
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