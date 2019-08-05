قطر تتستر على مهندس تفجيرات سبتمبر في الدوحة

ورد اسم عبد الله بن خالد في التقرير الأمريكي النهائي حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وقد اتهمته الاستخبارات الأمريكية بمساعدة العقل المدبر للتفجيرات الإرهابية.

وفي فضيحة جديدة تقترب من ملاحقة نظام الحمدين دولياً، كشفت النقاب عنها فعاليات اليوم الرياضي التي أقيمت مؤخراً بالدوحة؛ حيث أظهرت صور حديثة جلوس الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة، ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، بجوار وزير الداخلية السابق عبد الله بن خالد آل ثاني المدرج على قوائم الإرهاب للخزانة الأمريكية والأمم المتحدة.

وذكر موقع «قطريليكس» أن الصور كشفت عن حالة من الودّ جمعت زعماء الخراب بالعالم أثناء متابعة مسابقات «مربط الشقب» التي تنظمها المربط للخيول العربية، وكان السبب في نشر تلك الصور هي ابنة حمد بن خليفة، مريم آل ثاني، عبر صفحتها على موقع «تويتر»، والتي بدورها فضحت أكاذيب عصابة الدوحة حول فرض الإقامة الجبرية على عبد الله بن خالد آل ثاني، المتهم بإيواء مهندس تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 «خالد شيخ محمد» و100 من قيادات وعناصر تنظيم «القاعدة» في مزرعته.

Advertisements

وبحسب موقع «اليوم السابع» المصري، أوضحت الصور تمتع المجرم الدولي بكامل حريته والتحرك كيفما شاء، سواء داخل قطر أو خارجها، كما أثبتت الصور، صحة الصور التي نشرت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014 والتي تجمعه مع أمير قطر السابق حمد بن خليفة في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان عبد الله بن خالد آل ثاني وزير الأوقاف ووزير الداخلية السابق، قد واجه اتهاماً بإيوائه 100 متشدد في مزرعته في قطر، من بينهم مقاتلون في أفغانستان، ومدّهم بجوازات سفر؛ لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول، بمن فيهم خالد شيخ محمد، كما استخدم الوزير القطري السابق ماله الخاص وأموال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في قطر لتمويل قادة في فروع تنظيم «القاعدة».

وأضافت الصحيفة أنه على مدار أعوام ارتبط اسم عبد الله بن خالد آل ثاني بالتنظيمات والجماعات الإرهابية ورموزها، وهو الأمر الذي كشفه العديد من التقارير الإعلامية والوثائق المخابراتية، فقد كشف تقرير أذاعته قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية أن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أسامة بن لادن، زار قطر، والتقى بعبد الله بن خالد في الفترة بين عامي 1996 و2000، وكان وقتها يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية.