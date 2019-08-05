مسؤول ايراني: الاميركيون هزموا في مواجهاتهم مع بحرية الحرس الثوري

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الاميرال ​علي فدوي​ ان "الاميركيين خرجوا خاسرين وهزموا اثناء مواجهاتهم مع القوة البحرية للحرس الثوري"، مشيراً إلى "اهمية و​حساسية​ مكانة ودور ومهام العلاقات العامة في احباط الحرب الاعلامية والنفسية الشاملة لنظام الهيمنة ضد الشعب ال​ايران​ي وخاصة مؤسسة ​الحرس الثوري​ الشعبية والثورية".

ولفت إلى أنه "ركزت مجموعة وسائل الإعلام المتطورة والمتنوعة والمتعددة الأوجه والفعالة والتقنية والمتطورة لعدو الشعب الايراني بشكل خاص على قوات حرس ​الثورة الاسلامية​ وعوامل اقتداره وبناء ​الأمن​ والتي تتطلب معرفة عميقة ودقيقة وحقيقية"، مشيراً إلى ان "القضية الرئيسية في عصرنا هي تحويل القوة الدفاعية والإنجازات العظيمة للثورة الاسلامية وخطاب ​المقاومة​ ومناوئة الاستكبار ، والذي عبر بايران الاسلامية من مرحلة الردع وجعلت العدو ينفعل ويبذل جهودا مضاعفة لكنها مخيفة، لايجاد ردع في مواجهة اقتدار ايران".

واعتبر الاميرال فدوي أن "الحرب الاعلامية ​الناعمة​ تكمل مخطط الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو ضد ​الجمهورية​ الاسلامية ، واصفا المرحلة الراهنة بظروف الحرب الذكية".