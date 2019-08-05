مسؤول ايراني: الاميركيون هزموا في مواجهاتهم مع بحرية الحرس الثوري

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الاميرال علي فدوي ان "الاميركيين خرجوا خاسرين وهزموا اثناء مواجهاتهم مع القوة البحرية للحرس الثوري"، مشيراً إلى "اهمية وحساسية مكانة ودور ومهام العلاقات العامة في احباط الحرب الاعلامية والنفسية الشاملة لنظام الهيمنة ضد الشعب الايراني وخاصة مؤسسة الحرس الثوري الشعبية والثورية".
ولفت إلى أنه "ركزت مجموعة وسائل الإعلام المتطورة والمتنوعة والمتعددة الأوجه والفعالة والتقنية والمتطورة لعدو الشعب الايراني بشكل خاص على قوات حرس الثورة الاسلامية وعوامل اقتداره وبناء الأمن والتي تتطلب معرفة عميقة ودقيقة وحقيقية"، مشيراً إلى ان "القضية الرئيسية في عصرنا هي تحويل القوة الدفاعية والإنجازات العظيمة للثورة الاسلامية وخطاب المقاومة ومناوئة الاستكبار ، والذي عبر بايران الاسلامية من مرحلة الردع وجعلت العدو ينفعل ويبذل جهودا مضاعفة لكنها مخيفة، لايجاد ردع في مواجهة اقتدار ايران".
واعتبر الاميرال فدوي أن "الحرب الاعلامية الناعمة تكمل مخطط الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو ضد الجمهورية الاسلامية ، واصفا المرحلة الراهنة بظروف الحرب الذكية".
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