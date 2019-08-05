لفت وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ إلى "اننا طلبنا من أكثر من 60 دولة تقديم المساعدة لتأمين خطوط الملاحة البحرية في ​مضيق هرمز​"، مشيراً إلى "اننا نسعى لبرنامج شامل يمنع ​إيران​ من ارتكاب أي فعل قد يؤدي إلى إشعال صراع في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نسعى لبرنامج يمنع إيران من ارتكاب أي فعل يؤدي لإشعال المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.